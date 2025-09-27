LEXO PA REKLAMA!

E rëndë në Lezhë! 67-vjeçarja bie në kontakt me energjinë, ndërron jetë në vend

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 17:25
Aktualitet

E rëndë në Lezhë! 67-vjeçarja bie në kontakt me

Një ngjarje tragjike është shënuar sot në Lezhë, ku një grua 67-vjeçare ka humbur jetën.

Ngjarja ka ndodhur në fshatin Grykë Zezë, në oborrin e banesës së saj. Sipas informacioneve paraprake, ajo ka rënë në kontakt me energjinë elektrike.

Policia dhe grupi hetimor po punojnë për të zbardhur plotësisht rrethanat.

Njoftimi i policisë:

Lezhë/Informacion paraprak

Në fshatin Grykë Zezë, Lezhë, shtetasja P. P., rreth 67 vjeçe, dyshohet se në oborrin e banesës së saj ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe për pasojë ka humbur jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

 

