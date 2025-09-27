LEXO PA REKLAMA!

The Indipendent: Ndërhyrja e mbretit Charles rol kyç në ndryshimin e Trump për luftën në Ukrainë

Lajmifundit / 27 Shtator 2025, 17:17
Bota

Vizita zyrtare e presidentit amerikan Donald Trump në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndërhyrja publike e Mbretit Charles besohet se kanë luajtur rol kyç në ndryshimin e papritur të qëndrimit të tij ndaj luftës në Ukrainë, shkruan “The Independent”.

Këtë javë, Trump kaloi nga një qëndrim më i butë, ku sugjeronte se Ukraina mund të dorëzonte territore – në një pozicion të ri, ku mbështet idenë se Kievi mund dhe duhet të rikuperojë të gjitha territoret e pushtuara nga Rusia pas vitit 2022.

Andriy Yermak, shefi i zyrës së presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, deklaroi se vizita e Trump në Britani ka qenë një moment vendimtar. I pyetur nëse delegacioni ukrainas e kishte bindur Trump, ai u përgjigj:

“Do të theksoja se ishte një vizitë shumë e rëndësishme e presidentit Trump në Mbretërinë e Bashkuar. E njoh qëndrimin e Madhërisë së Tij, të kryeministrit Starmer dhe të personave me të cilët u takua presidenti Trump… ishte shumë domethënëse”.

 

Gjatë darkës zyrtare në kështjellën Windsor, mbreti Charles përmendi luftën në Ukrainë, duke theksuar:

“Vendet tona kanë pasur gjithmonë një marrëdhënie shumë të ngushtë në fushën e mbrojtjes, sigurisë dhe inteligjencës.

Në dy luftëra botërore luftuam së bashku për të mposhtur forcat e tiranisë. Sot, ndërsa tirania kërcënon sërish Evropën, ne dhe aleatët tanë qëndrojmë të bashkuar në krah të Ukrainës, për të frenuar agresionin dhe për të siguruar paqen.”

