"Dita e sotme shënon fillimin e...". horoskopi për ditën e sotme, 11 mars 2025

Dashi

Dita e sotme shënon fillimin e një cikli katërjavor në të cilin ose do të korrni shpërblimet ose do të kuptoni dështimet tuaja. Kjo është një periudhë shumë kulmore për ju, kështu që përgatituni për vlerësim dhe ndryshim të madh.

Demi

Njerëzit nuk do të jenë shumë të besueshëm, ndaj kini kujdes se kujt i tregoni sekrete. Të tjerët janë plot fjalë, por jo veprime. Ka shumë ide të shumta, por të shohësh këto ide të realizohen është një lojë e ndryshme. Ju mund t’i besoni vetëm vetes.

Binjaket

Gjatë muajit të ardhshëm ose më shumë, do të zbuloni se përparimi i përgjithshëm në karrierën tuaj është mjaft i mirë. Komunikimet janë më pak të tendosura dhe gjithçka duket se rrjedh më mirë se sa ka qenë.

Gaforrja

Nëse dëshironi që diçka të ndodhë, duhet të flisni. Të tjerët janë shumë të orientuar mendërisht sot dhe ata nuk do t’i kuptojnë gjërat automatikisht ashtu siç mundeni ju. Jini të qartë dhe të drejtpërdrejtë në komunikimin tuaj me të tjerët. Kjo është mënyra e vetme.

Luani

Ka shumë karburant për të ushqyer zjarrin tuaj. Fjalët e njerëzve të tjerë janë inkurajuese dhe të dobishme. Nuk do të jetë e vështirë të gjesh dikë që të pajtohet dhe të të kuptojë, duke e bërë shumë më të lehtë për ty të ecësh drejt qëllimeve me besim të madh.

Virgjeresha

Edhe planet tuaja më të shtruara do të prishen sot, falë veprimeve të papritura të dikujt. Një person me të cilin punoni ose për të cilin punoni është shumë i parashikueshëm. Ky person po i lëkund gjërat dhe po jua bën të vështirë të vazhdoni përpara.

Peshorja

Një ndryshim i madh ndodh sot në qiell nga i cili do të përfitoni shumë. Ju mund të ndjeni ndryshimin e energjisë. Tani është koha për të pastruar pllakën në mënyrë që të mund të filloni me ide të freskëta dhe të reja.

Akrepi

Nëse jeni duke kërkuar për simpati ose një shpatull për t’u mbështetur, do të jetë sikur të kërkosh një gjilpërë në kashtë. Në fund të fundit është se ju nuk do të jeni shumë të suksesshëm në kërkimin tuaj. Në pjesën më të madhe, sot jeni vetëm.

Shigjetari

Një përplasje e vogël në rrugë po rezulton të jetë një punë më e madhe nga sa prisnit. Kjo kodër në fakt po kthehet në mal, teksa kundërshtimi vijon të forcohet. Kjo është një shenjë që ju duhet të rregulloni këndvështrimin tuaj dhe të jeni fleksibël.

Bricjapi

Dita e sotme shënon fillimin e një cikli katërjavor në të cilin do të ndiheni shumë më të sfiduar në karrierën tuaj. Do të hasni pengesa gjatë kësaj periudhe dhe do të kuptoni se duhet të rregulloni rrugën tuaj të veprimit për të pasur sukses.

Ujori

Mjedisi planetar sot po krijon një atmosferë të përgjithshme që është më e qetë dhe fleksibël. Për katër javët e ardhshme, ky do të jetë toni mbizotërues, duke krijuar kështu një atmosferë shumë më të favorshme për të vepruar.

Peshqit

Sekreti për t’u marrë me qëndrimet kokëfortë dhe kontrolluese është komunikimi. Sa më të fshehtë të bëheni për qëllimet dhe planet tuaja, aq më të ngurtë do të jenë njerëzit e tjerë, duke e bërë të vështirë për ju të dilni nga lidhja në të cilën ndodheni aktualisht./bw