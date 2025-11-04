Disa arsye psikologjike se përse disa gra tërhiqen nga ‘kriminelët’
Burrat shumë të këqij, si vrasësit serialë dhe kriminelët, mund të duken magjepsës kur i dëgjojmë në podkaste apo lexojmë për ta në libra.
Në fakt, një studim nga “Pew” tregoi se 34% e dëgjuesve të podkasteve preferojnë zhanrin “krim i vërtetë”. Por kur mësojmë që një grua ka shkëmbyer letra me një vrasës apo ndjen tërheqje romantike ndaj një vrasësi serial, ne fillojmë të vëmë në pikëpyetje zgjedhjet, jetën dhe mënyrën si është rritur ajo. Ja cilat janë disa arsye psikologjike pse një grua, edhe “normale” qoftë, mund të dojë të flasë me një vrasës:
Ajo është e magjepsur nga vëmendja mediatike që merr vrasësi
Shumë vrasës serialë veçanërisht ata që kanë kryer krime të dhunshme që janë bërë lajm tërheqin vëmendjen e grave. Ekspertët besojnë se disa gra mund të kërkojnë famë nëpërmjet lidhjes me këta burra.
Ajo beson se mund ta rehabilitojë vrasësin dhe “ta zbusë”
Shumë profesionistë të shëndetit mendor besojnë se gratë që duan të flasin me vrasësit po përmbushin një nevojë të parealizuar. Sipas kërkimeve të vitit 2010, disa gra mendojnë se mund të shohin përtej sjelljes së dhunshme dhe të shërojnë njeriun që “është produkt i mjedisit të tij”.
Ajo ndjen siguri sepse e di gjithmonë ku ndodhet ai
Oscar Ray Bolin Jr., një vrasës serial që përdhunoi dhe vrau tri gra në Florida në vitin 1986, u martua me avokaten e tij mbrojtëse, Rosalie Martinez. Ajo ishte e martuar dhe kishte katër fëmijë, por pasi takoi Bolin-in, e la burrin dhe u martua me të përmes telefonit në vitin 1995. Martinez besonte në pafajësinë e tij dhe vendosi të luftonte për “drejtësinë” e tij.
Marrëdhënia nuk ka kërkesat e një lidhjeje tradicionale
Kur partneri është në burg, nuk ka takime të përditshme, as përgjegjësi të zakonshme të një marrëdhënieje. Kjo i tërheq ato që nuk ndihen rehat në lidhje të zakonshme.
Janë të fiksuara ose të magjepsura nga vrasësit
Ashtu si njerëzit që fiksohen pas një ylli kinemaje, disa gra “dashurohen” me vrasës serialë. Është një formë adhurimi ekstrem që i shtyn drejt një marrëdhënieje imagjinare.
Kanë vetëvlerësim të ulët
Gratë që tërhiqen nga vrasësit shpesh vuajnë nga mungesa e vetëvlerësimit. Ato ndihen të padukshme, të pavlera dhe kërkojnë vëmendje, njohje ose ndjenjën se janë “të veçanta” për dikë madje edhe nëse ai është një kriminel famëkeq.
Nuk arrijnë të gjejnë dashuri në mënyra të zakonshme
Disa gra ndihen të shtyra nga nevoja të pavetëdijshme për të “shëruar” dikë me të meta të rënda si mënyrë për të përballuar plagët emocionale nga fëmijëria e tyre.
Janë të shmangura në aspektin e dashurisë
Për shkak se nuk arrijnë të përjetojnë lidhje intime të plota, ato kërkojnë marrëdhënie që nuk mund të plotësohen fizikisht. Ndalesat e kontaktit fizik në burg e rrisin për to ndjesinë e lidhjes emocionale.
Ato besojnë se dashuria e tyre mund ta shndërrojë vrasësin
Nga një njeri i dhunshëm, tinëzar dhe pa ndjenja, ai do të bëhet i kujdesshëm dhe dashamirës falë dashurisë së saj. Kjo është një fantazi shpëtimi që disa gra besojnë fort.
Ndihen të tërhequra ose të eksituara nga rreziku
Ky është termi për tërheqjen ndaj personave që kanë kryer krime të rënda. Nuk ka nevojë që vrasësi të jetë fizikisht tërheqës. Për shembull Henry Lee Lucas një vagabond me një sy që rrëfeu qindra vrasje pati shumë adhuruese. Një grua e martuar madje u shtir sikur ishte ish-e dashura e tij e vdekur për ta ndihmuar të dilte nga burgu. Pavarësisht se sa e pakuptueshme duket për pjesën më të madhe të njerëzve, disa gra ndihen emocionalisht të tërhequra nga burrat më të rrezikshëm, veçanërisht kur ata kanë edhe një lloj karizme apo famë mediatike. Ky shpesh është një pasqyrim i plagëve të tyre të brendshme./TAR