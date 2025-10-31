Arrihet komunikimi i parë mes dy njerëzve në ëndërr
Një startup neuroteknologjik me bazë kërkimore, i quajtur REMspace, pretendon se ka realizuar diçka që deri më sot konsiderohej e pamundur, komunikimin mes dy njerëzve brenda ëndrrave.
Sipas kompanisë, dy persona që ishin në gjendje të vetëdijshme gjatë ëndrrës (të njohur si “lucid dreamers”) arritën të shkëmbejnë një fjalë ndërsa flinin.
Procesi është realizuar me ndihmën e një pajisjeje speciale që mat aktivitetin e trurit dhe një “gjuhë ëndrre” të krijuar posaçërisht, e quajtur Remmyo.
Gjatë eksperimentit, njëri prej pjesëmarrësve dëgjoi një fjalë të rastësishme përmes kufjeve dhe e shqiptoi brenda ëndrrës së tij.
Pas rreth tetë minutash, personi i dytë, që ndodhej në gjumë të thellë dhe në fazën REM, raportoi se e kishte dëgjuar të njëjtën fjalë brenda ëndrrës së vet.
Kjo ngjarje, nëse verifikohet shkencërisht, mund të shënojë fillimin e komunikimit në kohë reale gjatë gjumit.
Sipas themeluesit të REMspace, kjo teknologji mund të hapë rrugën për forma të reja të mësimit, terapisë dhe krijimtarisë, duke lejuar ndërveprim mes njerëzve edhe në botën e ëndrrave.
Studiuesit theksojnë se rezultatet janë ende në fazë eksperimentale dhe kërkojnë konfirmim nga institucione të pavarura.
Megjithatë, ky zbulim ka ngjallur entuziazëm të madh në fushën e neuroshkencës dhe studimeve mbi ëndrrat, duke treguar se kufiri mes realitetit dhe imagjinatës po bëhet çdo ditë e më i hollë.