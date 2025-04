Çaj me lëkurë qepe, ja sëmundjet që parandalon!

Qepa është pjesë e tavolinës dhe gatimeve tona në çdo stinë. Dimër apo verë, ushqimi nuk ka shije pa qepë. Pavarësisht se na bën të qajmë, apo na jep aromën që e cilësojmë si të pakëndshme, ne nuk bëjmë dot pa qepën. Por jo vetëm qepën, por edhe lëkurën e saj e duam shumë.

Zakonisht ne e hedhim në plehra lëkurën e qepës, pasi nuk e dimë se çfarë të bëjmë me të, por rezulton se çaji i lëkurës së qepës ka përfitime të mëdha për shëndetin dhe kuron e parandalon sëmundje.

Çaji i lëkurës së qepës ndihmon në uljen e kolesterolit LDL dhe presionin e gjakut. Vitamina C e pranishme në qepë ndihmon në ushqimin e lëkurës dhe buzëve tuaja. Çaji i lëkurës së qepës ndihmon në uljen e kolesterolit LDL dhe presionin e gjakut. Lufton alergjitë dhe trajton depresionin.

Si ta përgatisni çajin me lëkurë qepe?

Qëroni qepën dhe lëkurat vendosini në një kavanoz. Mbusheni me ujë dhe lëreni kavanozin në frigorifer për 12 orë. Në këtë mënyrë lëkurat do të lëshojnë ushqyesit në ujë. Kullojeni lëngun dhe shtoni mjaltë. Këshillohet që ky çaj të pihet para gjumit. Lëkura e qepës lufton qelizat kancerogjene, mykun, bakteret dhe shërben si antioksidant. Lëkura e qepës është detoksifikuese. Kuercetina ul stresin oksidues që shkakton sëmundje si ateroskleroza, sëmundje të zemrës, infeksione të prostatës, ulcerë në stomak, diabet dhe problemet me syrin.

Lëkura e qepës funksionon edhe kundër astmës dhe simptomave të saj. Qepa dhe lëkura e saj janë të pasura me vitamina, minerale, antioksidantë dhe disa ushqyes jetikë si vitamina A, C, E, të cilat janë shumë të rëndësishme për mbrojtjen e lëkurës.

Komponentët si quercetin dhe phytochemicals të pasur me squfur që gjenden në qepë ndihmojnë në luftimin e dëmtimeve të radikaleve të lira, duke vonuar shenjat e plakjes. Çaji i lëkurës së qepës ndihmon në uljen e inflamacionit dhe parandalimin e çrregullimeve.