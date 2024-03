6 këshilla për gjuhën e trupit që mund t'ju bëjnë të dukeni më të sigurt në vetvete

Gjuha e trupit është një metodë e fuqishme dhe efektive për të komunikuar mesazhet në një mënyrë delikate. Në fakt, është po aq e fuqishme sa fjalët, dhe aq më tepër nëse arrini t'i kombinoni ato siç duhet, si kur përpiqemi të dukemi të sigurt para të tjerëve. Me qëndrimin, gjestet dhe lëvizjet tona, ne mund t'i bindim të tjerët se jemi të sigurt, edhe nëse thellë në vetvete ndihemi pak nervozë ose të lodhur. Nëse duam të bëjmë përshtypjen më të mirë në takimin tonë të ardhshëm ose në intervistën tonë të ardhshme të punës, t'i kushtojmë vëmendje gjuhës së trupit tonë është çelësi për të bërë ndonjë nga këto gjëra të ndodhë.

Shikoni sa më shumë në sy!

Sipas autorit Michael Ellsberg, një ekspert në gjuhën e trupit, kontakti me sy është një nga mjetet më të rëndësishme dhe të fuqishme kur bëhet fjalë për të bashkëvepruar ballë për ballë me një person tjetër. Mbajtja e kontaktit të duhur me sy tregon sinqeritet, sinqeritet, afrueshmëri, vëmendje dhe gatishmëri për të dëgjuar. Thjesht duhet të keni kujdes që të mos dukeni shumë kureshtar, por përveç kësaj, është një metodë shumë efektive.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Po kështu, një person i cili merr kontakt me sy gjatë një bisede ka tendencë të tregojë se ai ose ajo mund të japë një ndjenjë sigurie ndërsa nxjerr vetëbesim. Nga ana tjetër, të bësh të kundërtën, domethënë të shikosh larg ose të shikosh poshtë kur flet me dikë, shpesh kuptohet si një shenjë e pasigurisë.

Qëndroni pak përpara!

Ndërsa keni një bisedë me një person tjetër, ju mund të dëshironi të merrni parasysh qëndrimin tuaj. Kjo është veçanërisht e rëndësishme nëse jeni ulur, pasi përkulja përpara mund të bëjë vërtet ndryshimin. Përkulja përpara i tregon personit tjetër që po i kushton vëmendje dhe se je i interesuar për atë që po thonë. Në të njëjtën kohë, një sjellje e tillë dërgon një mesazh të vetëbesimit duke zvogëluar ose eliminuar pengesat midis jush dhe bashkëbiseduesit tuaj.

Nga ana tjetër, përkulja mbrapa rrit distancën midis jush dhe personit tjetër, duke treguar mungesë interesi ose vëmendjeje.

Mbani kokën drejtë!

Në përgjithësi, njerëzit që ecin me kokën ulur, ose që ulin kokën kur flasin me një person tjetër, kanë një personalitet introvert. Këto qëndrime shpesh interpretohen edhe si mungesë e vetëvlerësimit ose vetëbesimit. Nëse, përkundrazi, dikush ecën ose flet me të tjerët me kokën e ngritur, kjo do t'i bëjë ata të duken si një person i sigurt, i sigurt dhe krenar.

Në fund, gjithçka bie në faktin se sjellje të tilla gjithashtu tregojnë hapje dhe ndershmëri, sepse personi nuk po fsheh asgjë dhe ata nuk kanë frikë të jenë të qartë dhe të lexuar nga të tjerët.

4. Miratoni një qëndrim të drejtë dhe të hapur.

Essentialshtë thelbësore t'i kushtoni vëmendje qëndrimit të trupit tuaj , veçanërisht kur përballeni me sfida të rëndësishme, të tilla si një takim ose një intervistë për punë. Nëse doni të përcillni besim, qëndrimi juaj duhet të jetë i drejtë dhe gjithashtu duhet të dukeni të relaksuar. Ju mund ta bëni atë duke vendosur shpatullat prapa dhe kokën lart. Në këtë mënyrë, do të dukeni i qetë, por me vetëbesim në të njëjtën kohë. Një qëndrim i përkulur, i tensionuar, me shpatullat përpara dhe kokën poshtë, jep përshtypjen e kundërt: pasiguri, ndrojtje dhe nervozizëm.

Nga ana tjetër, kur flasim për qëndrim të hapur, ne po flasim për mbajtjen pak të këmbëve të ndara. Kjo vlen edhe për krahët tuaj sepse kjo tregon se jeni i hapur dhe i kushtoni vëmendje asaj që personi tjetër po thotë. Në të kundërt, një qëndrim i mbyllur, me krahët dhe këmbët kryqëzuar ose shumë afër njëri-tjetrit, tregon të kundërtën.



5. Mbani duart në shikim.

Kur dëshironi që dikush tjetër të jetë i vetëdijshëm për besimin që keni tek vetja, duhet t'i mbani duart larg nga xhepat. Kjo, nga rruga, gjithashtu funksionon mirë për t'i bërë njerëzit e tjerë të besojnë tek ju. Vendosja e duarve në xhepa tregon nervozizëm, pasiguri dhe nevojë për të fshehur diçka ose për të mbajtur distancën. Kjo është arsyeja pse është më mirë t'i mbani thjesht në sy dhe në një pozicion të relaksuar.

Në mënyrë të vetëdijshme ose të pavetëdijshme, kur dikush ndihet i sigurt, ndarja midis gishtërinjve të duarve tuaja është zakonisht më e madhe, ju prireni të ngrisni gishtërinjtë tuaj pak më shumë dhe t'i afroni majat e gishtave.



6. Orientoni këmbët drejt personit me të cilin po flisni.

Edhe pse mund të duket si një detaj i thjeshtë, madje disi i parëndësishëm, qëndrimi dhe orientimi i këmbëve tuaja kur flisni me të tjerët janë gjithashtu të rëndësishëm. Mos harroni, gjithçka që bëni me trupin tuaj në të vërtetë përcjell një mesazh dhe këmbët nuk janë përjashtim.

Besohet se shumica e njerëzve kanë prirjen t'i drejtojnë këmbët te njerëzit me të cilët identifikohen më shumë, si një mik më i mirë ose dikush që ata e konsiderojnë një udhëheqës. Bazuar në këtë, në mënyrë ideale, ju duhet të mbani këmbët drejt, ndërsa, në të njëjtën kohë, të mbani një qëndrim të drejtë. Kjo është një mënyrë e mirë për të komunikuar se jeni të interesuar për personin tjetër. Kjo sjellje gjithashtu ju bën të dukeni më të sigurt në vetvete. Përkundrazi, nëse këmbët tuaja fillojnë të drejtohen nga jashtë, kjo mund të jetë një shenjë nervozizmi, ankthi, shqetësimi, madje edhe nevoja për të nxituar dhe të largoheni.

7. Buzëqeshni pak.

Sipas një studimi të kryer nga neuroshkencëtarët, njerëzit që tregojnë një buzëqeshje të vogël së bashku me një ngritje të lehtë të vetullave të tyre kur bisedojnë me dikë priren të gjenerojnë simpati dhe besim më të madh te bashkëbiseduesi i tyre.

Në përgjithësi, kur kërkojmë mbështetje ose përpiqemi të vendosim komunikim me të tjerët, ne kërkojmë dikë që duket miqësor dhe i gatshëm për të dëgjuar, dhe jo një person që duket i bezdisshëm, i pakëndshëm ose i largët. Kjo është arsyeja pse gjestet e tilla të thjeshta mund të shkojnë shumë larg kur bisedojnë me të tjerët.



8. Merrni hapësirën tuaj.

Nëse ndiheni të pasigurt për veten ose të shqetësuar dhe nervoz për një situatë specifike, mund të keni një tendencë për ta bërë veten më të vogël. Duke bërë këtë, ju mund të dukeni më pak frikësues, por edhe më pak i sigurt se sa jeni në të vërtetë.

Nëse doni të jeni imazhi i besimit, duhet të përpiqeni të zënë hapësirën që ju nevojitet dhe të ndiheni rehat duke e përdorur atë. Bërja e kësaj do të shihet si një shenjë e rehatisë, besimit dhe sigurisë.