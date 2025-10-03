Zi në botën e artit, Remo Girone, aktori 76-vjeçar, vdiq papritur në shtëpinë e tij në Monako
Remo Girone ka vdekur. Aktori 76-vjeçar ndërroi jetë papritur në shtëpinë e tij në Monako, ku kishte jetuar për disa vite me gruan e tij, Vittoria. Një aktor i dashur në ekran dhe në teatër, Girone mbahet mend nga shumë njerëz për rolin e tij si Gaetano "Tano" Cariddi në serialin televiziv "La Piovra".
Lamtumirë Remo Girone
I lindur në Asmara, Eritre, Remo Girone është bërë një nga personazhet më të paharrueshëm në televizionin italian. Me "La Piovra", që nga viti 1987 e tutje, ai solli në jetë kontabilistin Tano Cariddi, një simbol të korrupsionit dhe lidhjes së errët midis mafias dhe financave. Fytyra e tij e ashpër, shikimi i mprehtë dhe performanca intensive e kanë çimentuar atë si një ikonë të ekranit të vogël, duke lënë një gjurmë të pashlyeshme në imagjinatën kolektive.
Karriera
Por karriera e tij nuk mbaroi kurrë me atë rol. Girone përfshiu kinemanë italiane dhe ndërkombëtare me të njëjtën lehtësi me të cilën kaloi nga tonet dramatike në ato më të lehta. Ai punoi me Ettore Scola në "The Voyage of Captain Fracassa" dhe me Andrea Molaioli në "The Jewel", përpara se të zbriste në sheshxhirimin e Peter Greenaway.
Në vitet e fundit, ai e kishte rishpikur veten edhe një herë: nga komedia brilante "What Does the Brain Us Tell?" deri te epiku hollivudian "Le Mans '66", ku ai i dha praninë e tij komanduese legjendarit Enzo Ferrari. Ndër paraqitjet e tij më të fundit, "The Equalizer 3", konfirmon një karrierë që ka qenë gjithmonë e aftë të rishfaqet duke mbetur besnike ndaj intensitetit të saj origjinal.