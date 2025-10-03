Financial Times: SHBA-të skeptike për dërgimin e raketave Tomahawk në Ukrainë
Zyrtarët amerikanë besojnë se furnizimi i Ukrainës me raketa me rreze të gjatë veprimi Tomahawk nuk do ta ndryshonte ndjeshëm fushën e betejës në favor të Kievit, raportoi të enjten Financial Times, duke cituar burime.
Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, njoftoi se Uashingtoni po shqyrtonte një kërkesë të Ukrainës për raketat Tomahawk, të cilat kanë një rreze veprimi prej 2,500 km dhe kushtojnë rreth 1.3 milion dollarë secila, dhe potencialisht mund të arrijnë në Moskë dhe shumë më tej.
Burime të FT të njohura me çështjen konfirmuan se Presidenti i SHBA-së Donald Trump po e shqyrton idenë. Megjithatë, një zyrtar amerikan i tha gazetës se disa njerëz brenda rrethit të ngushtë të Trump besojnë se raketat Tomahawk nuk kanë gjasa të ndryshojnë situatën në fushëbetejë.
“Nuk mendoj se një numër i kufizuar raketash Tomahawk ose sulme sporadike të thella në Rusi do ta ndryshojnë mendjen e Putinit”, tha një burim për FT.
Më vete, Uashingtoni po përgatitet t’i ofrojë Ukrainës inteligjencë të zgjeruar për të drejtuar sulme me raketa dhe dronë me rreze të gjatë veprimi ndaj infrastrukturës energjetike të Rusisë, një veprim i përshkruar nga FT si një “përshkallëzim” i mbështetjes amerikane që synon të ndihmojë Kievin të hartëzojë mbrojtjen ajrore ruse dhe të planifikojë rrugët e sulmeve.
Ukraina ka kryer prej kohësh sulme të thella në Rusi duke synuar objektet e energjisë, infrastrukturën kritike dhe zonat e banimit, ndonjëherë me viktima civile. Rusia është hakmarrë duke sulmuar infrastrukturën ushtarake, duke këmbëngulur se nuk i synon kurrë civilët.
Të enjten, Putin paralajmëroi se furnizimi i Ukrainës me raketa Tomahawk do të përfaqësonte një përshkallëzim të madh, veçanërisht sepse është “e pamundur” që Kievi të përdorë raketat “pa pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të personelit ushtarak amerikan”.
Ai paralajmëroi më tej se ky veprim do të ishte i dëmshëm për marrëdhëniet Rusi-SHBA, të cilat, sipas tij, kanë treguar potencial për përmirësim në muajt e fundit.
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, komentoi mbi raportet e planeve të SHBA-së për të rritur mbështetjen për mbledhjen e të dhënave për Kievin, duke vënë në dukje se Uashingtoni tashmë “transmeton inteligjencë në Ukrainë rregullisht në internet”.
“Furnizimi dhe përdorimi i të gjithë infrastrukturës së NATO-s dhe SHBA-së për të mbledhur dhe transferuar inteligjencë te ukrainasit është i dukshëm”, tha ai.