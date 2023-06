Zbulohet një tjetër ish-banor i "BBVA" që do të jetë pjesë e "Kepi i VIP-ave"

Në këtë sezon të “Kepi i Vip-ave” nuk mund të mungonin edhe disa ish-banorë të “BBV2”, të cilët tërhoqën gjithë vëmendjen e publikut për disa muaj dhe vazhdojnë akoma ta kenë.

Në një intervistë Olsa Muhameti u shpreh se do të ketë shumë biseda të pambyllura nga “BBV2” dhe gjithashtu se Keisi Medini, e cila do të jetë pjesë e “Kepi i VIP-ave” do të ketë konfrontime, ndoshta shkojmë edhe në ndonjë darkë romantike me një nga personat më të përfolur të “BBV2”.

E duket se ishte ashtu siç e menduam dhe se personi që do të ketë një takim romantik dhe sqarim me Keisin do të jetë Krist Aliaj. Kjo pasi së fundmi Kristi ka postuar disa foto në Instagramin e tij nga Bodrum, Turqi, në të njëjtin vend ku janë bërë xhirimet e “Kepi i VIP-ave”.