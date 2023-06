Zbulohet dhëndri i ish-banores së “Big Brother VIP”

Modelja e njohur, Ermiona Lekbello prej vitesh jeton dhe punon në shtetin fqinj, Italinë. E teksa mori pjesë në “Big Brother Vip 2” ajo u bë e njohur për një pjesë të madhe të publikut shqiptar. Ermiona shpesh herë ka treguar se pika e dobët është vajza e saj, identitetin e së cilës e ka bërë të ditur vetë ajo teksa shpesh herë ka publikuar fotot e së bijës në rrjetet e saja sociale.

Disa ditë më parë ishte ceremonia e diplomimit të Elisës dhe lajmin e ka bërë të ditur vetë ish-banorja përmes publikimit të disa fotove të Elisës në Instagram. Mirëpo edhe Elisa ka postuar disa foto nga dita e saj e veçantë, ndërsa një ndër to në sytë e publikut ka rënë një foto mjaft romantike.

Mes postimeve të shumta, vajza e ish-banores ka publikuar një foto me një djalë që mesa duket është i dashuri i saj, i cili ishte krah saj në një ditë kaq të veçantë për të. Megjithatë nuk dihet nëse Elisa është në lidhje me djalin në foto, apo dyshja janë thjeshtë miq me njëri-tjetrin.