VIDEO/ “Moment historik për…”, Rama ndan pamjet nga mbërritja në Paris

Kryeministri Edi Rama ka ndarë pamje nga mbërritja e tij në Paris, ku ndodhet në një vizitë zyrtare.

Në shoqërinë e bashkëshortes së tij, Linda Rama, kryeministri zbret nga avioni, ndërsa priten me një ceremoni zyrtare.

Gjatë vizitës së tij në Francë Rama pritet të takohet edhe me presidentin Emmanuel Macron.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Paris – Për një tjetër moment historik në politikën tonë të jashtme, vizitën dypalëshe nesër me Ceremonial Shtetëror, e para e këtij niveli në historinë e marrëdhieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Francës, ku do të hedhim hapa konkretë për forcimin e miqësisë dhe rritjen e bashkëpunimit strategjik me Francën”, shkruan Rama.