“Vdes për fëmijë”, Luiza Gega zbulon nëse do ta braktisë vrapin për t'u bërë nënë!

Atletja Luiza Gega, në një intervistë për emisionin “Jo Vetëm Modë”, ka treguar që mezi pret të bëhet nënë. Ajo u shpreh se “vdes për fëmijë”, por për momentin po shijon të motrave. Gega gjithashtu tha se nuk e mendon jetën e saj vetëm, ndërsa rrëfen se nëse nuk do të merrej me sport do të ishte bërë mama që në moshë të re.

Orinda Huta: Le të kthehemi pak tek familja. Si e ke menduar?

Luiza Gega: Unë vdes për fëmijë. Për momentin po shijoj të motrave. Edhe motrat e mia më thonë: “Kur të bëhesh nënë do ta kuptosh se çfarë do të thotë vërtetë”, edhe në fakt mezi e pres këtë pjesën. Kjo është arsyeja përse ndonjëherë…

Luiza Gega: Po! Domethënë me çdo formë. Më tremb jeta, që ta mendoj që… sepse besoj që është një motiv. Domethënë, ti gjen qoftë atë forcën, sepse jeta është e gjatë.

Çdo gjë ka fundin e vetë dhe fillimin e diçkaje tjetër. Nuk e mendoj veten vetëm dhe dua në fakt, momentin që e mbyll, ta gjej sa më shpejt këtë pjesën.

Orinda Huta: Do ia marrësh vrapit, le të themi, me bebin tënd në të ardhmen? Si e ke?

Luiza Gega: Shiko, unë nuk jam edhe kaq e re po themi; ndoshta dhe jo shumë e vjetër, por që dhe jo shumë e re. Unë po mos të kisha këtë, do të doja shumë të isha bërë mami në kohë të re. Do doja patjetër një fëmijë dhe një motër ose një vëlla.