Vdes në moshën 91-vjeçare Giorgio Armani! Ikona që ndryshoi stilin e jetesës së miliona njerëzve
Është ndarë nga jeta në moshën 91 vjeçare, stilisti italian Giorgio Armani. Lajmi i habiti të gjithë, sepse siç ishim mësuar Armani punoi deri në fund: pak ditë më parë, ai njoftoi blerjen e “La Capannina”, të cilën ai e përshkroi si “një kthim në rrënjët e tij”. Në vitet 1960, që ai takoi Sergio Galeotti-n, i cili më vonë u bë partneri i tij në jetë dhe në punë. Jo vetëm kaq, por pak ditë më parë, ai kontrolloi dhe miratoi gjithashtu të gjitha pamjet për koleksionin e tij të 50-vjetorit, i cili do të shfaqet në Javën e Modës të ardhshme në shtator.
Disa javë më parë, pak para ditëlindjes së tij të 91-të, një infeksion në mushkëri e detyroi të shtrohej në spital dhe të shërohej në shtëpinë e tij në Via Borgonuovo në Milano, duke e detyruar të anashkalonte – një rast shumë i rrallë – shfaqjen e koleksionit të tij në qershor. Ai kishte pasur një problem vitin e kaluar, të cilin e zgjidhi më vonë: dhe në shfaqjet e qershorit 2024, tre ditë pasi doli nga spitali, ai donte të përshëndeste të ftuarit e tij pas shfaqjeve. Megjithatë, qershorin e kaluar, ai kishte vendosur të mos merrte pjesë në shfaqje: “Por unë jam mirë”, shtoi ai.
Ai lindi në Piacenza më 11 korrik 1934. Fëmija i tretë nga tre fëmijë. Më i vogli, më i bukuri, më i përkëdheluri nga një nënë, Maria, e cila i nguliti të gjithë klasin dhe shijen e saj të sofistikuar në stil. Pas luftës, ai u transferua në Milano. Jo e lehtë, por më shumë se dinjitoze. Shkollën e mesme dhe menjëherë u ndje i tërhequr për të bërë diçka për të tjerët. “Të kujdesesh për trupat”, do të thoshte ai, duke menduar më vonë për atë që po i kalonte nëpër mendje atëherë. Për këtë arsye, ai zgjodhi mjekësinë. Një rrugë që vetëm në dukje ishte e largët nga ajo që do të zgjidhte të ndiqte më vonë: sepse anatomia është një shkencë që do të kthehet për të qenë e fuqishme në punën e Armanit.
Njohuritë e tij do ta çojnë atë të kuptojë më mirë se të tjerët se çfarë do të ishte perfekte për veshjen e trupave – atyre “të vërtetë”, siç theksonte gjithmonë.
Ishte viti 1953, tre vjet universitet: pastaj vendimi për t’u larguar për në ushtri dhe një kthim – të cilin e gjeti shumë kufizues – në klasat e Universitetit të Milanos. Prandaj zgjedhja për të shkuar në punë në La Rinascente. Ishte viti 1957. Moda kishte hyrë në familjen Armani me motrën e tij Rosanna, një modele. Ai, Giorgio, filloi me vitrinat. Disa vite më vonë, Nino Cerruti – duke kaluar aty pranë – vuri re se ato shfaqje në Corso Vittorio Emanuele ishin të sofistikuara në mënyrë të paparë. Ishte viti 1964. Të takoje atë të ri, në atë kohë, një Giorgio Armani tridhjetëvjeçar, dhe t’i besoje atij një nga linjat e tij të veshjeve ishte e gjitha një dhe e njëjta. Rruga ishte zgjedhur.