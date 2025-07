Vdekja misterioze e Marilyn Monroe! Çfarë ndodhi në ditët e fundit të jetës së saj

Në ditët që paraprinë vdekjen e saj tragjike më 5 gusht 1962, Marilyn Monroe ishte e trazuar emocionalisht dhe e mbushur me zemërim ndaj vëllezërve Kennedy, të cilët ajo i akuzonte se e kishin përdorur dhe më pas braktisur. Miqtë e saj më të afërt dhe bashkëpunëtorët kishin vënë re se ajo ishte gjithnjë e më e izoluar dhe e varur nga ilaçet për gjumë.

Në një fundjavë të organizuar nga Frank Sinatra në Lake Tahoe, Monroe u shfaq e dehur dhe e trazuar emocionalisht.

U përpoq të relaksohej, por gjendja e saj u përkeqësua, dhe pas kthimit në Los Angeles, ajo bëri disa përpjekje për të kontaktuar Bobby Kennedy, të cilin synonte ta përballte me të vërtetat që pretendonte se do “trondisnin botën”.

Tensionet mes saj dhe Bobby Kennedy janë të regjistruara në një bisedë të përgjuar në shtëpinë e saj, ku thuhet se pati një përplasje të ashpër mbi një fletore të kuqe në të cilën Monroe kishte shkruar detaje për “çështje politike” të ndjeshme. Natën e fundit, Monroe ishte e vetme në shtëpinë e saj. Ishte nën efektin e barnave dhe telefonatat e shpeshta e kishin lënë të trazuar. Sipas raportimeve, kishte marrë një sasi të madhe të pilulave Nembutal dhe ishte në kontakt me disa persona përmes telefonit deri në orët e vona.

Rreth orës 3 të mëngjesit, pas një parandjenje të keqe, shërbyesja e saj Eunice Murray u përpoq të hynte në dhomë, por dera ishte e mbyllur. Kur më në fund, me ndihmën e psikiatrit Dr. Greenson, dritarja u thye për të hyrë brenda, Monroe u gjet e shtrirë në shtrat, lakuriq, me telefonin në dorë dhe pa shenja jete. Të gjitha shishet e ilaçeve ishin hapur dhe njëra, me 50 kapsula, ishte bosh.

Mjekët e saj, Greenson dhe Engelberg, mbërritën në vend dhe konstatuan vdekjen. Rreth orës 4:15 të mëngjesit, policia u njoftua për një vetëvrasje të dyshuar. Por oficeri i parë që mbërriti, vuri re sjellje të pazakonta dhe vonesë në hapjen e derës.

Ndonëse zyrtarisht u shpall vetëvrasje, rrethanat përreth vdekjes së saj mbeten të diskutueshme dhe janë objekt i spekulimeve edhe sot. Vdekja e ikonës së Hollivudit, që kishte hyrë në marrëdhënie me figura të fuqishme politike dhe mafioze, është ende një mister i madh i Amerikës moderne.