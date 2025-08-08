Situata në Gaza, Trump përplaset me Netanyahun: Nuk dua të dëgjoj më se uria është gënjeshtër
NBC News ka zbuluar se se presidenti Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu kanë zhvilluar një bisedë të tesionuar mes njëri-tjetrit. Presidenti amerikan thuhet se u revoltua dhe e ndërpreu papritur kryeministrin izraelit gjatë një telefonate shumë të tensionuar kur kryeministri izraelit këmbënguli se njerzit në Rripin e Gazës nuk po vuajnë nga uria.
Incidenti, i cili ndodhi më 28 korrik, erdhi si kulm i tensioneve në rritje midis dy aleatëve, mes shqetësimeve të mëdha në lidhje me situatën humanitare në rajon. Sipas një raporti zbulues nga NBC News, i cili bazohet në raportet nga një zyrtar i lartë amerikan, dy ish -zyrtarë amerikanë dhe një diplomat perëndimor, konfrontimi shpërtheu një ditë pasi Netanyahu bëri një deklaratë publike nga Jerusalemi në të cilën ai siguroi: "Nuk ka politikë urie në Gaza. Dhe nuk ka uri në Gaza".
Trump, duke folur me gazetarët, pohoi se kishte parë imazhe të fëmijëve që duken shumë të uritur, duke thënë: “Është e qartë se atje ka uri të vërtetë dhe nuk mund ta falsifikosh këtë.”
Gjatë bisedës, thuhet se Netanyahu përsëriti se kriza e urisë ishte shpikur nga Hamasi për qëllime propagande. Sipas të njëjtave burime, Trump e ndërpreu papritur, ngriti zërin dhe i bërtiti: "Nuk dua të dëgjoj më se uria është e rreme".
Presidenti amerikan thuhet gjithashtu se deklaroi se kishte parë prova nga ndihmësit e tij që tregonin fëmijë që vdisnin urie. Megjithatë, zyra e Netanyahut e mohoi kategorikisht episodin, duke e quajtur atë "lajm absolutisht të rremë". Një deklaratë nga zyra e kryeministrit izraelit deklaroi: "Pretendimi për një përballje të supozuar verbale midis Kryeministrit Netanyahu dhe Presidentit Trump është plotësisht i rremë."
Një ish-zyrtar amerikan e përshkroi telefonatën si "të drejtpërdrejtë dhe të njëanshme" , duke vënë në dukje se Trump bëri pjesën më të madhe të bisedës, duke u përqendruar në situatën humanitare në Gaza.
Thirrja erdhi mes paralajmërimeve të përsëritura nga OKB-ja se një zi buke në Gaza ishte e afërt. Agjencitë e ndihmës thonë se shumë familje po mbijetojnë me bukë dhe ujë, ndërsa imazhet dhe videot që qarkullojnë në internet përforcojnë pretendimet për kequshqyerje.