“Unë jetën e jap dhe terrorin nuk e pranoj”, G-Bani kërcënohet pasi i doli në mbrojtje Gjestit: Ishte pabesi!

Në një reagim të bërë në rrjetet sociale, G-Bani ka deklaruar se kanë nisur ta kërcënojnë pasi i doli në krah Gjestit dhe dënoi aktin e dhunës nga Jozefin Marku. “Kanë fillu kërcënimet e para nga njerëz që asociohen me Jozin siç thonë. Gjithë ju që kërcënoni, jetën e jap dhe terrorin nuk e pranoj.

Jetën e jap, hajde, jetën e jap! Po mendimin tim do të them gjithmonë, përherë. Kjo që ka bërë është e papranueshme, jam kundër nuk do ta bëja kurrë, distancohem nga ajo gjë 1000%, as nuk dua lidhje fare me një njeri që sillet ashtu. Ishte pabesi. E dyta, ju, fansat e mi, që thoni dhe ‘ti e ke godit, unë nuk e kam godit me gjithë forcën time, më ka prek më ka ofendu e kam shtyrë por jo me gjithë forcën time…



Nëse jeni mbështetësit e mi për atë fakt, nëse jeni fansat e mi veç për atë gjë që kam bëre me Gjestin ikni, se nuk jeni fansat e mi e as nuk dua t’u kem”, shprehet G-Bani.

Pas incidentit të paprecedentë të ndodhur gjatë mbrëmjes së djeshme në Big Brother ku Gjesti u godit nga Jozi, përmes një videoje ku shfaqej i prekur dhe i përlotur, G-Bani i doli në mbrojtje Gjestit dhe shprehet se i vjen keq për atë që ka ndodhur.

Ai shprehu solidaritetin e tij ndaj Gjestit duke thënë se nuk e meritonte këtë dhe se distancohet nga akti i Jozefin Markut.

“Të kam shumë xhan dhe atë gjë nuk e meritoje Gjest, gabim kam bërë dhe unë që të kam shtyrë por kjo që ndodhi sot…jo jo kurrë kurrë asnjëherë. Të përqafoj shumë me gjithë respektin dhe familjen tënde keni solidaritetin tim”, tha mes të tjerash G Bani.