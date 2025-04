Video/ Berisha i përgjigjet Ramës, ironizon hapjen e fushatës së PS: Vallja e hajdutëve

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka ironizuar festën që socialistët zhvilluan dje në sheshin Skënderbej në Tiranë për çeljen e fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 Majit.

Përmes një video të postuar në rrjetin e tij social, Berisha ka publikuar momente nga festa e socialistëve, teksa kërcejnë në shesh, me në sfond këngën e Ylli Bakës “Vallja e hajdutëve”. “Krenar që vjedhin”, ka shkruar Berisha krahas videos.

Ditën e djeshme kreu i PD-së Sali Berisha, gjatë shpalosjes së programit të PD-së tha se në 100 ditët e para të qeverisjes, do të përjashtojë varfërinë ekstreme në Shqipëri.

Berisha u tha qytetarëve se paratë do kthehen te ta në rroga, pensione kujdes shëndetësor etj, ndërsa shtoi se nuk do t’i marrë më zv.kryeministrja Belinda Balluku “për të larë makinën me 10 mijë euro në muaj.”

“100 ditët e para në Shqipëri përjashtohet varfërua ekstreme. Asnjë shqiptar nuk mund të firmosë më pak se 200 euro në muaj. Janë qindra mijëra. 57% e pensionisteve tanë janë me pension jo të plotë, studentët, jetimët, të papunët, të gjithë këta do kenë 200 euro në muaj, kartën e konsumatorit, do marrin energjinë me 7 lekë, do kenë listën e rimbursimit të ilaçeve.



Pra, a nuk bëhemi ne më të njerëzishëm, më të drejtë. Ne kthejmë te ju paratë tuaja. Nuk i merr më Lubi Balluku për të larë makinën me 10 mijë euro në muaj.

Ata para do të vijmë te ju, rroga, pensione, kujdes shëndetësor, cilësi arsimi. Janë detyrime morale, ligjore, për çdo qeveri konservatore”, tha Berisha dje.