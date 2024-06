“U rrëzova në prapaskenë dhe nuk më ka telefonuar!”/ Egla zhgënjehet nga ish-banori i BBV, ja me kë e ka aktorja

Egla Ceno e ftuar në “Top Arena” ka treguar se jo me të gjithë banorët e BBV3 ka pasur kontakte.

Sipas saj vetëm disa prej tyre e kanë telefonuar, ndërsa me Jul Dedën jo. Ajo tregon se ka pritur një telefonatë prej tij për ta pyetur si është pas një incidenti që ndodhi në prapaskenat e Post Big Brother dhe lëndoi këmbën, por kjo gjë nuk ndodhi.

Erjola Doçi: Nëse do flisje në telefon me Jul Dedën çfarë do i thoshe?

Egla Ceno: Si je? Pse nuk je bërë i gjallë? Unë kam patur një incident që të gjithë ju e morët vesh atë ditë që po xhironim Post Big Brother, pata një incident shumë serioz, u rrëzova dhe për fat shpëtova me aq. Sinqerisht telefoni im ka qenë hapur për të gjithë, vetëm me disa prej tyre jam dëgjuar.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Erjola Doçi: Domethënë ti pret një telefonatë nga ata, nuk do e merrje ti iniciativën e para.

Egla Ceno: Po çfarë t’i them u rrëzova, më pyet si jam? Unë e takova Julin nëpër ambientet e Top Channel, disa ditë pasi, e përshëndeta normalisht, kështu do jetë gjithmonë.