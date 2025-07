U diagnostikua me kancer gjiri, këngëtarja e njohur jep lajmin e shumëpritur!

Gati një muaj pasi zbuloi se u diagnostikua me kancer gjirit në fazat e hershme, Jessie J befasoi duke deklaruar se kanceri i saj është zhdukur plotësisht pas operacionit. “Gjoksi im është aty ku ishte dikur, po pushoj, po flas me miqtë më shumë se kurrë”-u shpreh këngëtarja.

“Unë e bëra operacionin vetëm 4 ditë më parë. Po thoja vetëm pro-të e operacionit dhe kësaj situate. Por do t’i marr rezultatet së shpejti.

Dhe shpresoj se mund ta publikoj këtë si fakt. Por tani për tani, nuk e di. Do të qëndroj pozitive dhe do t’i flas universit çfarë dua.” Rikujtojmë, se në fillim të qershorit, Jessie ndau një video në Instagram duke zbuluar se ishte diagnostikuar me kancer të gjirit në fazat e hershme.