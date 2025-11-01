U dënua me burgim të përjetshëm për trafikim seksual, ja si duket reperi Sean "Diddy" Combs në burg...
Fotoja e parë e Sean “Diddy” Combs në burg është publikuar.
Më 31 tetor, reperi dhe biznesmeni, 55 vjeç, u fotografua në oborrin e Federal Correctional Institution, Fort Dix, në New Jersey, ku u transferua një ditë më parë për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit prej 50 muajsh për krime seksuale federale.
Në foto, Combs shihet me xhaketë blu të errët, kapelë dhe mjekër të bardhë të plotë, duke parë larg.
Combs po qëndron në një njësi tip dormitor, pra e ndan hapësirën dhe me të burgosur të tjerë dhe ushqehet me një menu më të thjeshtë se zakonisht.
Mëngjesi përfshin fruta, tërshërë të nxehtë, bukë me thelb të plotë, së bashku me kafe dhe qumësht, që shërbehet në orën 6:00 të mëngjesit. Dreka e 1 nëntorit përfshin fajita pule, oriz, fasule të zezë, misër të plotë dhe një pije frutash.
Darka në orën 16:00 do të ketë mish viçi, pure patatesh, perime të përziera me salcë, bukë thelb të plotë dhe margarinë.
Ky është një ndryshim i madh për Combs, i cili më parë në Metropolitan Detention Center në Brooklyn (MDC) organizonte edhe një kurs biznesi dhe sipërmarrjeje “Free Game with Diddy” për gjashtë javë.
Ai u dënua muajin e kaluar në Southern District të New York për dy akuza për transport për prostitucion, duke u liruar nga akuzat më të rënda si trafikim seksual dhe rrjet kriminal, të cilat mund të kishin sjellë një dënim të përjetshëm.