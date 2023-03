Tea arratiset nga Shqipëria, por nuk është vetëm… (Foto)

Tea Trifoni tashmë është një figurë publike dhe ka vëmendjen maksimale të ndjekësve të emisionit “Për’puthen”.

Ish- konkurrentja ka publikuar në Instagram Story dy video, në njërën është vetë, në “gjendje pushimesh” dhe në tjetrën, tre pasaporta, që tregojnë se ajo do udhëtojnë jashtë vendit, me dy persona të tjerë.

Kush janë ata persona?

Tea e ka lënë mister, prësim nëse në ditët në vazhdim do publikojë foto me shoqëruesit e saj. Tea nuk ka bërë publike as vendin ku do udhëtojë.