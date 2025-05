Stresi pranon bashkimin me Keisin? Reperi: Kur 2 njerëz kanë qenë të dashuruar…

Reperi Stresi ka ndarë së fundmi një reflektim të ndjerë në rrjetet sociale, duke prekur ndjekësit me fjalët e tij për dashurinë, ndarjen dhe shpresën.

Gjithmonë kam menduar se nuk ka më shpresë kur dy njerëz që kanë qenë shumë të dashuruar ndahen dhe kalojnë vite pa u parë, por ndonjëherë mjafton një moment dhe gjithçka ndryshon. Respektojeni partnerin tuaj, duajeni me sinqeritet dhe mos e ulni kurrë, as gjatë lidhjes e as pas ndarjes. Lini gjithmonë një derë hapur… sepse kurrë nuk i dihet. Never say never.

Ky reagim vjen si pjesë e intervistës së dhënë së fundmi, ku pjesë e saj ishte dhe ish partnerja e tij, Keisi. Në interviste për revistën “Who”, ata shfaqen të afërt, të qeshur dhe të përkushtuar ndaj njëri-tjetrit.