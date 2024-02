Sot ditëlindja e Marjana Kondit, sa vjeç bën aktorja e dashur e publikut

Aktorja e mirënjohur shqiptare, Marjana Kondi feston sot ditëlindjen.

Ajo mbush 63 vjeç dhe në këtë ditë të veçantë për të, Marjan ka marrë urime të shumta nga të afërm dhe miq të saj.

Marjana Kondi u lind në 21 shkurt në 1961 në Tiranë. Ajo ka interpretuar një serë rolesh në kinemtografinë shqiptare. Mariana është një nga aktoret që di sesi të rikthejë humorin, pavarësisht se e shikon në film, në intervistë apo në kuzhinë.

Rolet e saj nder vite jane me dhjetra, por herë pas here Mariana i është bashkuar botës së televizionit e cila i rri shumë mirë me karakterin dhe tiparet e saj.