Skandal në Itali/ Shpërndahen në rrjetet sociale videot intime të prezantuesit të njohur
Një skandal i rëndë ka tronditur mediat italiane, pas publikimit online të videove private të prezantuesit Stefano De Martino dhe partneres së tij, Caroline Tronelli. Video, të cilat dyshohet se janë marrë nga kamerat e sigurisë në banesën e Tronellit, tregojnë momente intime të çiftit dhe u shpërndanë në mënyrë të paligjshme në grupe WhatsApp, Telegram dhe një faqe interneti të huaj, e cila më pas u mbyll.
Autoriteti Italian i Mbrojtjes së të Dhënave ka ndërhyrë menjëherë, duke urdhëruar kufizimin e përhershëm të përpunimit të materialit dhe paralajmëruar se çdo shpërndarje e mëtejshme është e paligjshme. Në deklaratën zyrtare, institucioni thekson se publikimi i pamjeve të tilla mund të shkaktojë dëme serioze dhe të pariparueshme për individët e përfshirë, edhe kur bëhet fjalë për figura të njohura.
Historia e incidentit lidhet me hakerim të mundshëm të kamerave të banesës, ku dyshohet se videot janë marrë pa dijeninë e çiftit. Aktualisht, autoritetet kanë nisur hetime për të zbuluar autorët dhe rrethanat e shpërndarjes së materialit, duke lënë të hapur pyetjen nëse qëllimi ishte shantazh, përfitim material apo thjesht publikim i paligjshëm.
Ngjarja ka shkaktuar një valë reagimesh në media dhe rrjetet sociale, duke rikthyer në vëmendje rreziqet e privatësisë online, edhe për personazhe të njohur.