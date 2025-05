"Shumë e ulët, tentoi të bënte pis lojën e Gjesit"/ Ish-banori i BBVIP4 reagon ashpër ndaj Laert Vasilit!

I ftuar sot në “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën ishte Meridian Ramçaj për të komentuar ngjarjet e showbiz-it së fundmi, kryesisht lidhur me temën “A ka Big Brother pas mbylljes së Big Brother?”.

Lidhur me komentet e finalistit Laert Vasili për analfabetizëm sa i përket fituesit, Meridiani dha opinionin e tij.

“Nuk u mor me familjarët, me profesionin, u mor vetëm me ata brenda shtëpisë. Laerti pse u kujtua në fund? Ishte e ulët nga ana e tij. Triumfin donte t’a bënte pis”.

Më tej, ish-banori i “Big Brother VIP 1” dha një tjetër argument duke pohuar se shumë njerëz të famshëm, pjesë e showbizz-it nëpër botë, mund të mos kenë përfunduar studimet e larta për arsye të ndryshme.

“Kemi njerëzit me më influencë në botë që s’kanë shkollë”./ tar