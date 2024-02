Sara ka ish të dashur Capital T e Noizyn? Komenti i ish-banores së Big Brother VIP ngre dyshime

Ish-banorja e Big Brother VIP, Mikela Pupa ka ngritur dyshime se Sara Gjordeni mund të ketë pasur lidhje me Noizyn dhe Capital T.

Gjatë një loje me foto në rubrikën “Mos i Bjer me Top” në E Diell, ajo vendosi foton e Sarës në të njëjtin vend me atë të dy këngëtarëve të famshëm.

Mikela: Nuk kam asnjë lloj mendimi për Sarën

Ronaldo: Po për ishat e Sarës?

Mikela: Po i di Sara punët e saj vetë se çfarë bën, nuk ëhstë se ëmë pëlqen loja e saj në Big, por që…

Ronaldo: Noizy, reperi ynë nga Lushnja

Mikela: Dikur kur kam qenë e vogël e dëgjoja goxha por që, edhe Noizyn e lëmë me Sarën se ku i dihet .

Ronaldo: Kapital T?

Mikela: Kapitalin do ta çoj tek Sara.

Pse kanë pasur gjë bashkë këta?

Mikela: Jo m…