"Sapo të dal do të të bëj bllok, pishman që të njoha"/ Agravon Sherri mes Gjestit dhe Eglit: Një femër si ti...

Gjesti dhe Egli Tako janë përfshirë në një debat të ashpër dy ditë pas martesës. Shkak për përplasjen u bë një koment i këngëtarit në lidhje me pamjen e jashtme të Eglit, çka e bëri atë të ndjehej e lënduar dhe të reagojë me tone të larta.

Situata agravoi më tej, kur Gjesti nuk ngurroi t’i përmendte jetën e tij jashtë shtëpisë, duke thënë:

“E kam jetën të tmerrshme jashtë. Një femër si ti nuk mund të më durojë as dy minuta. Kaq. I bie pishman që të kam njohur, shumë jam pishman që të kam njohur.

A dëgjove?

Me ty më as jashtë, as brenda, as kurgjo. Kurrë hiç, sapo të dal, bllok e ke nga unë. Sepse ti një masazh të thash të më bëhesh dhe u zgjove të bësh filma”.

Më pas Egli iu drejtua: “Je djali më i paedukatë që kam njohur