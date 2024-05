Rikthehet buzëqeshja! Jeta e 3 shenjave të Horoskopit përmirësohet më 1 maj

1. Binjakët

Jeta juaj përmirësohet në këtë datë, 1 maj, sepse ju e dëshironi. Ju mund të mos e dini se çfarë saktësisht keni bërë për të marrë këtë përmirësim, por sigurisht që e dini se keni qenë të hapur për të ndryshuar për një kohë të gjatë. Tani që maji sapo ka filluar, ju ndiheni sikur diçka e mirë ka ardhur dhe se ju do të merrni pjesë në të mirën sepse nuk ka asgjë këtu për t’ju ndaluar.

Duket se ju dhe një mik i vjetër ose një anëtar i familjes do të ribashkoheni, dhe kjo është një gjë e mrekullueshme, edhe pse të dy mund të hezitoni në fillim. Do të zbuloni se këtë të mërkurë, gjatë kalimit të sheshit të Venusit, Plutonit në Ujor , në fillim mund të dyshoni për mirësinë, por sapo të vendosni që ujërat janë ‘të kthjellët’, do të shkoni për të dhe ju. Do të shoh se gjërat janë shumë më mirë nga sa mund të imagjinoni.

Venusi te Plutoni ka një mënyrë për t’ju nxjerrë nga një vend i pakëndshëm, dhe në rastin tuaj, Binjakët, do ta bëni këtë me fjalë të zgjedhura dhe maturi. Ky person do të thotë shumë për ju, dhe ju dëshironi që marrëdhënia juaj me të të përmirësohet…dhe kjo ndodh këtë të mërkurë. Mund ta bëni me hapa bebesh, por rezultati do të jetë diçka e gëzueshme dhe shumë e përmirësuar.

2. Shigjetari

Duke folur për ribashkimin, ju nuk e prisnit këtë që po vinte pasi ju dhe një mik i vjetër ose anëtar i familjes do të afroheni me njëri-tjetrin dhe do të punoni për të çliruar çdo inat të vjetër. 1 maji ju bën të dini se koha, me të vërtetë, po ecën përpara dhe se ju nuk dëshironi të jetoni këtë jetë pa e ditur se ju dhe se një person jeni të paktën në marrëdhënie të mira.

Përmirësimi vjen përmes komunikimit, pasi që të dy nuk dëshironi të ofendoni apo shtyni tjetrin. Kjo është shumë e lehtë për t’u bërë dhe ju dëshironi ta shmangni këtë, pasi ky person ia vlen të mundohet për t’u njohur përsëri. Ju e dëshironi këtë person në jetën tuaj dhe jeni të gatshëm të hiqni dorë nga e kaluara për hir të përmirësimit të marrëdhënies.

E mërkura ju bën të buzëqeshni në heshtje, duke e ditur se keni bërë gjënë e duhur. Kjo mund të rritet vetëm, pasi do të zbuloni se gjatë kalimit të katrorit të Venusit Plutoni rx , ajo që ka nevojë për ndryshim pozitiv do të shfaqet. Është koha që ju të ndjeni mirënjohje për efektet shëruese të kohës dhe të nderoni që nëse njohim njerëz të veçantë në këtë jetë, ne mund t’i mbajmë ata.

3. Peshqit

Një nga arsyet që mund të ndjeni se jeta juaj po përmirësohet është sepse keni filluar të keni më shumë durim me njerëzit që kanë më shumë rëndësi për ju, Peshqit. Kjo e mërkurë, 1 maj, do t’ju kujtojë se mirësia është Mbreti dhe çdo gjë tjetër është në prapavijë. Ju patjetër i doni disa njerëz dhe dëshironi që ata të jenë të lumtur, dhe shumë nga kjo ka të bëjë me mënyrën se si i trajtoni ata. Pra, më pak gjykim dhe më shumë dhembshuri e bëjnë këtë mashtrim gjatë kësaj kohe.

Do të filloni të vini re se nuk keni gjithmonë të drejtë dhe kjo është një gjë e mirë. Në të kaluarën, ju i keni qëndruar ndjenjave tuaja deri në atë masë sa i keni mbyllur të tjerët, ose mund t’i keni bërë të tjerët të ndihen keq thjesht sepse nuk jeni dakord me diçka që ata bëjnë. Tani, në maj 2024, ju keni një qëndrim tjetër. Ju jeni pjekur dhe jeni shumë më të lehtë.

Pra, kjo është një kohë që ju bën të ndiheni mjaftueshëm të përulur për t’u larguar dhe për t’i lënë të tjerët të shkëlqejnë. E lëshove dhe ajo që ndodhi ishte që të gjitha u kthyen te ti me ngjyra të shndritshme. Ju u shkëputët nga opinioni juaj dhe tani jeta juaj është përmirësuar në mënyrë eksponenciale. Ju jeni në rrugën e duhur tani, Peshqit. Më shumë nga kjo do të vijë, me siguri.