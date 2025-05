Rihanna surprizon në Met Gala, zbulon shtatëzaninë! Këngëtarja në pritje të fëmijës së tretë!

Rihanna ka konfirmuar se familja e saj po zgjerohet sërish! Këngëtarja ikonë e hitit Love on the Brain, e cila tashmë është nënë e dy djemve me partnerin e saj A$AP Rocky, zbuloi shtatzëninë e saj të tretë në mënyrën më Rihanna-ske të mundshme në tapetin e kuq të Met Gala 2025 në New York.

Fotografi i saj, Miles Diggs, publikoi një imazh të artistes nën shi, ku barku i rrumbullakosur dallohej qartë, duke i paraprirë daljes së saj publike.

Ylli 37-vjeçar ndriçoi mbrëmjen, duke konfirmuar se një tjetër anëtar i vogël po vjen në rrugë për të bashkuar familjen e famshme.

Në një intervistë për Page Six, Rihanna kishte rrëfyer se marrëdhënia me A$AP Rocky është thelluar më shumë që kur janë bërë prindër. “E dua ndryshe si baba. Është e jashtëzakonshme. Është kaq i duruar, plot dashuri dhe fëmijët tanë janë të fiksuar pas tij,” tha ajo.

Nga debutimi i shtatzënisë në Super Bowl 2023 e deri te ky moment në Met Gala, Rihanna vazhdon të thyejë çdo rregull e të jetojë mëmësinë me stil, guxim dhe dashuri.