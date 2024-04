Princ Leka i prezanton vajzës partneren e re, fotot nga darka në Tiranë

Jeta personale e Princ Lekës vijon të ngjallë një interes të lartë tek publiku shqiptar, kryesisht që pas ndarjes së tij nga Elia Zaharia.

Ndërkohë që la pas martesën disa vjeçare me Zaharinë, Princi ka nisur një histori të re dashurie, e cila me sa duket po ecën me hapa të mëdha.

Prej disa kohësh, Princi përflitet se është duke shijuar një romancë me fotografen Blerta Celibashi, me të cilët mësohet se ka nisur bashkëjetesën.

Por së fundmi, Princ Leka dhe Blerta Celibashi janë parë në një nga restorantet e kryeqytetit duke darkuar bashkë me vajzën e Princit, Geraldinën.

Duket se Geraldina është prezantuar me partneren e re të babait dhe Blerta tregon një kujdes të veçantë për 3-vjeçaren.