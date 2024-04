“Po t'i biesh Eglës ke 1 javë plus!”, Juli këshillon banorin e ri të “BBV”: Nëse rri me Romeon…

Aktori i tha konkurrentit se nëse dëshiron të qëndrojë 6 ditë më shumë në këtë reality shoë duhet ti “sumojë” Egla Cenon, por nëse i bje Heidi Baçit ai do të ketë 6 ditë më pak qëndrim në shtëpi.

“Pse more plak?”, iu drejtua Lidi duke mos kuptuar asgjë, ndërsa Juli i tha: “Që të dalësh sa më shpejt rri me Romeon dhe mos i bje askujt”, duke i kujtuar historinë me Lis Myrtaj.

Biseda:

Lidi: Po ti biesh Eglës thotë e merr një javë plus

Juli: Po. Po ti biesh Bacit je 6 ditë gropë

Lidi: Pse more plak?

Juli: Po se po ta them unë. Që të dalësh sa më shpejt rri me Romeon dhe mos i bje askujt. A e mban mend Lisin?

Lidi: Po nëse i bie unë Eglës dhe ajo sma kthen, a dal i fituar unë?

Juli: Provoje se ta kthen ajo