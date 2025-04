"Po i bënte keq vetes", Gjesti ka takuar Eglin para se të largohej: Uroj më ka kuptuar, u bë e tepërt

Largimi i Eglit nga shtëpia e “Big Brother VIP Albania” ka shkaktuar shumë reagime, dhe një prej banorëve që duket se e ka përjetuar thellë këtë situatë ka qenë Gjesti.

Ai ka shprehur shqetësimin dhe keqardhjen për gjendjen në të cilën ndodhej Egli, duke theksuar se ishte i shqetësuar për shëndetin e saj. Banori ka shprehur:

Shkova në dhomë të rrëfimit e përcolla, qante, gjynah. Ia shpjegova disa gjëra, ishalla më ka kuptuar. E kuptoi që vetëm vetes keq po i bën. E shkatërron veten pa sens, pa asgjë

Gjesti ka theksuar se Egli ishte duke e dëmtuar veten duke u zhytur emocionalisht në një situatë që i shkaktonte më shumë dhimbje sesa lumturi.

Ai shtoi se kjo situatë kishte kaluar kufijtë e dashurisë dhe kishte marrë një formë që vetëm po e rëndonte atë.

U bë e tepërt, nuk është kjo dashuri, është të luash nga mendja i bën vetes keq

– ka thënë ai, duke njohur ndikimin e mundshëm të izolimit në një person emocionalisht të brishtë.

Gjesti beson se, pas disa ditësh, Egli do të mund ta shihte situatën me një perspektivë tjetër dhe do të ndjehej më mirë.

E di që kur të kalojnë 2 ose 3 ditë, do të shohë gjërat ndryshe, do të jetë mirë, do të qetësohet. E ka pasur nga izolimi. Ishte e kotë, edhe motra i tha vëre veten të parën. Gjynah pasha Zotin/TAR