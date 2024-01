Përjashtimi i deputetëve nga Kuvendi/ Saimir Korreshi: Të përshkallëzojmë aksionin

Një nga deputetët e përjashtuar nga Kuvendi, zoti Saimir Korreshi, ka dhënë komentin e tij në lidhje me vendimin e sotëm.

Zoti Korreshi e cilësoi vendimin për përjashtimin nga Kuvendi si antikushtetues. Sipas tij, deputetëve të Partisë Demokratike nuk po u respektohen të drejtat kushtetuese dhe se ky vendim është i paligjshëm.

Ai ndau shqetësimin që e tij dhe të shqiptarëve duke thënë se e gjithë situata në vend është një “gjenocid”, për faktin se Edi Rama po e shfaros popullsinë duke e larguar atë nga Shqipëria.

Korreshi deklaroi se opozita duhet të përshkallëzojë aksionin e saj duke bojkotuar seancat apo edhe të nisë një grevë urie. Ai tha se kjo ide ka qenë e tij, por nuk ka kaluar në veprim.

I pyetur se kush do të jenë ata që do ta vazhdojnë aksionin opozitar në mungesë të deputetëve të tyre, ai mendon se Gazmend Bardhi do të mundë ta bëjë sa më mirë.

Gjithashtu, i pyetur se çfarë opinioni ka për Lulzim Bashën, duke qeshur ai tha:

“Ta lejmë të hajë byrek, kur të kalojë Lushnjën do ta qeras me një dhallë”.