Përballje me Xhenetën në “Trotuar”? Egli Tako befason me përgjigjen
Lajmifundit / 28 Shtator 2025, 19:23
Showbiz
Këtë të diel, në hapjen e programit “E Diell”, moderatorja më e re e këtij sezoni, Egli Tako, u përball me një pyetje të sikletshme nga kolegia e saj, Nevina Shtylla.
Duke u shprehur se i pëlqente t’i ngacmonte njerëzit dhe t’i vinte ata në siklet, Nevina e pyeti këngëtaren nëse do t’u bashkohej atyre në programin “Trotuar”, aty ku është pjesë edhe Xheneta.
E sikletosur nga ftesa e papritur, Egli nuk preferoi të jepte një përgjigje, duke e lënë ftesën për një moment tjetër.
“Me thënë të drejtën, e di që nuk ua kam prishur qejfin për asgjë deri tani, por këtu duhet ta rimendoj”, u shpreh ajo.