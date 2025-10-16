Parashqevi Simaku emocionon me mesazhin për djalin e saj, Luke: Largësia nuk e zbeh dashurinë e një nëne!
Këngëtarja e njohur shqiptare, Parashqevi Simaku, ka prekur zemrat e ndjekësve të saj me një postim emocionues për djalin e saj, Luke. Përmes një mesazhi të ndjerë në rrjetet sociale, ajo ka shprehur dashurinë e pafund dhe mallin që ndien për të birin, edhe pse largësia i ndan.
“Luke… largësia nuk e zbeh kurrë dashurinë e një nëne, çdo ditë të mendoj me mall dhe krenari. Edhe pse nuk je pranë, zemra ime të ndjen afër gjithmonë. Je gjithçka që një nënë mund të ëndërrojë, drita, forca dhe shpresa ime.
Të dua pafund, sot dhe gjithmonë,” ka shkruar artistja, duke shoqëruar fjalët me simbole dashurie dhe zemre.