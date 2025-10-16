LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Parashqevi Simaku emocionon me mesazhin për djalin e saj, Luke: Largësia nuk e zbeh dashurinë e një nëne!

Lajmifundit / 16 Tetor 2025, 14:58
Showbiz

Parashqevi Simaku emocionon me mesazhin për djalin e saj, Luke:

Këngëtarja e njohur shqiptare, Parashqevi Simaku, ka prekur zemrat e ndjekësve të saj me një postim emocionues për djalin e saj, Luke. Përmes një mesazhi të ndjerë në rrjetet sociale, ajo ka shprehur dashurinë e pafund dhe mallin që ndien për të birin, edhe pse largësia i ndan.

“Luke… largësia nuk e zbeh kurrë dashurinë e një nëne, çdo ditë të mendoj me mall dhe krenari. Edhe pse nuk je pranë, zemra ime të ndjen afër gjithmonë. Je gjithçka që një nënë mund të ëndërrojë, drita, forca dhe shpresa ime.

Të dua pafund, sot dhe gjithmonë,” ka shkruar artistja, duke shoqëruar fjalët me simbole dashurie dhe zemre.

Parashqevi Simaku emocionon me mesazhin për djalin e saj, Luke:

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion