“Palla e Skënderbeut”, Egla përplaset ashpër me Riken: Të zëntë frymën

Pas përfundimit të spektaklit të së shtunës debatet në shtëpinë e “Big Brother VIP3” janë ndezur sërish. Teksa Egla Ceno ndodhej në vaskë ka debatuar ashpër me Rike Roçin, ku nuk kanë kursyer as ofendimet.

Në një moment aktorja e njohur ka përmendur termin “palla e Skënderbeut”, e cila ka shpjeguar se do të thotë “shpata e Skënderbeut”.

Roza Lati donte të kuptonte se çfarë ka nënkuptuar Egla kur i është drejtuar Rikes me këtë term.

Rike e cila nuk e ka pëlqyer aspak këtë koment i drejtohet duke i thënë: “Palla të zëntë frymën”. Koment ky që ka shkaktuar shumë të qeshura.

Pjesë nga biseda:

Egla: Pallë domethënë shpata e Skënderbeut po nuk e ke dëgjuar sepse je injorante.

Roza: Unë jam injorante?

Erjola: E paditur do të thotë injorante se do të jap edhe shpjegimin e saj. Po ti dridhe sa te duash po do përdredhësh vetën o Egla Ceno. Duartrokitjet që si ke marrë asnjëherë në jetën tënde i merr këtu me këtë teatër.

Roza: Pra nëse i thotë Rikes je pallë ti po i thua që është shpatë?

Egla: Po!

Roza: Bravo Rike, paske qenë e fortë moj motër

Rike: Palla ta zëntë frymën

Egla: Amin o Zot