“O legen mashkull, do të të…” - Arjan Konomi shpërthen në rrjet, kujt i drejtohet?!

Një përplasje e fortë verbale ka ndodhur mes aktivistit të “Shqipëria Bëhet”, Arjan Konomi, dhe drejtuesit të “Nisma Thurje”, Endrit Shabani. Shkak është bërë një deklaratë e Shabanit, i cili ka akuzuar Konomin se ka përmendur në mënyrë fyese fëmijët e dajës së tij, Zeqir Kordhoni.

Por Konomi ka reaguar publikisht dhe ashpër, duke mohuar çdo akuzë për fëmijët dhe duke drejtuar fjalë jashtëzakonisht të rënda ndaj Shabanit:

“Jo mor jo, kam thënë që Zeqirin do ta pështyj në fytyrë dhe ty. Nëse më del përpara, do ta bëj! Je mashkulli më legen, o Endrit Shabani, je mashkulli me ku*vë që ekziston. Skuth, manipulues, më ke sjellë tre herë në Tiranë, më ke prishur pushimet!”

Ai e ka akuzuar Shabanin se kërkon vetëm protagonizëm dhe se ka shkatërruar përpjekjet e kauzës “Shqipëria Bëhet”.

“Nuk kam thënë asgjë për Sarën dhe Ymerin, kam thënë për Zeqirin. Por ti je më i ndyri, sepse je pa moral, je legen i degraduar që e ke përdorur këtë nismë vetëm për të ndjekur ambiciet e tua politike.”

Në një fjalim të gjatë e të ndezur, Konomi e ka përshkruar Shabanin si një person që e ka tradhtuar idealin e kauzës dhe i ka bërë dëm lëvizjes qytetare. Ai nuk kurseu as akuza ndaj Zeqir Kordonit, të cilin e quajti “njeri pa moral që duhet pështyrë në fytyrë”.

Përplasja ka shkaktuar reagime të forta në rrjet dhe opinion publik, teksa të dy palët janë angazhuar në një debat që duket se sapo ka nisur.