“Nuk kam qejf të…”/ Për çfarë e ftoi Gjesti dhe Egli e refuzoi?!

Pas rikthimit të Eglit në “Big Brother VIP 4”, raporti i saj me Gjestin nuk është aspak si më parë. Banorja ka mbajtur një qëndrim shumë të ftohtë ndaj ti, edhe pse ai herë pas here e ka ngacmuar duke i hedhur batuta.

Ditën e sotme teka ai ishte vetëm në oborr aty ka kaluar Egli dhe ai i thotë që të rrijë aty të pinë nga një cigare bashkë. Banorja e pyet nëse ka diçka për të folur me të apo thjesht të rrijë për cigare.

Pjesë nga biseda:

Gjesti: A po do mish, mish viçi?

Egli: Hëngra, faleminderit.

Gjesti: Ulu këtu, mos më lë vetëm.

Egli: A kishe me fol diçka apo mos të rrish ti vetëm?

Gjesti: Të pimë të dy nga një cigare.

Egli: Po pra, do me fol për diçka apo mos të rrish ti vetëm?

Gjesti: Me pi nga një cigare.

Egli: Veç me pi një cigare me ty?

Gjesti: Po.

Egli: Jo, faleminderit. A do me fol?

Gjesti: Pse?

Egli: Nuk kam qejf.

Gjesti: Flasim më vonë, të pimë nga një cigare.

Egli: Do me fol, të sqarosh ndonjë gjë?

Gjesti: Vetëm të pimë nga një cigare.

Egli: S’kam qejf të pi cigare me ty.

Gjesti: Nuk bën kështu.

Egli: Nuk kam more qejf. Nëse do të sqarosh ndonjë gjë me kënaqësi

Gjesti: S’ke qejf të pish cigare më mua?

Egli: Jo nuk kam, më fal.