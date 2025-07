"S`kam nerva të bëj tri orë rrugë me makinë", Françeska Murati shkon me helikopter në jug për reklamë

Françeska Murati tashmë është në qendër të vëmendjes së mediave rozë dhe rrjeteve sociale, edhe pse ka kohe qe ka dale nga Big Brother VIP.

Pas blerjes së një apartamenti luksoz me vlerë prej 700 mijë dollarësh, i cili së fundmi u përfshi nga flakët vetëm pak ditë pas blerjes, ajo ka terhequr akoma me shume vemendje.

Ajo ndan çdo ditë me ndjekësit e saj momente nga përditshmëria duke bërë një jetë luksoze që nga veshjet e shtrenjta, udhëtimet, apartamenti i ri, e deri te postimet më të fundit në Instagram ajo shfaqet duke udhëtuar me helikopter në jug të vendit.

Në një video e postuar, ajo shprehet se po udhëton nga Tirana drejt jugut për disa ditë pushime, duke thënë se "nuk kam nerva të bëjë tre orë rrugë me makinë".

Ne fakt, e gjitha behet fjale per nje reklame te realizyar nga Franceska e cila ka dashur tu tregoje ndjekjesve te saj vendin ku qendroi ne jug te Shqiperise ne perpjekje per e nxitur me shume kliente per biznesin privat ne fjale.