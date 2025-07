"Ditë me rëndësi kë do njihni", horoskopi për sot, 2 korrik 2025

Dashi

Do të kesh ndjesinë se të tjerët nuk po luajnë sipas rregullave sot. Instinktet e tua janë të sakta. Dikush po ndjek një qasje mjaft të papjekur. Ai ose ajo po i shkel rregullat për të ecur përpara. Mos ki frikë t’i njoftosh eprorët e tu për këtë.

Demi

Je në një pikë shumë kulmore të muajit. Ndihu i lirë të bësh një lëvizje që mund të kesh hezituar ta bësh disa ditë më parë. Çdo shfaqje trimërie do të shpërblehet shumë. Nëse tërhiqesh në prapavijë, nuk do të kesh sukses.

Binjaket

Nëse i përmbahesh rrjedhës, do të jetë e vështirë për të tjerët t’ju dallojnë nga turma. Bëni diçka që do t’ju bëjë të dalloheni. Provoni një qasje dramatike dhe krijuese. Të tjerët nuk do të jenë në gjendje t’i rezistojnë stilit tuaj artistik kur paraqitet me shije.

Gaforrja

Mos kini frikë të merrni një vendim ekzekutiv sot, edhe nëse teknikisht nuk jeni në gjendje ta bëni këtë. Aftësitë tuaja udhëheqëse janë në kulmin e shpejtësisë, kështu që mund t’i tregoni ato dhe t’u tregoni të tjerëve se mund ta bëni vetë.

Luani

Do të duhet durim për t’u marrë me dikë që nuk ka aq largpamësi sa ti. Kur të vijë momenti i fundit, mos kini frikë të nxirrni arsenalin tuaj të fakteve që i keni mbledhur ngadalë dhe me zell. Do të triumfoni.

Virgjeresha

Lajkat do të të sjellin gjithçka që dëshiron në botën e punës sot. Mos ki turp ta mbulosh shefin tënd me komplimente që e di se ai ose ajo dëshiron t’i dëgjojë. Ji respektues, por mos ki frikë t’i shtosh pak më shumë sheqer.

Peshorja

Mund të ndihesh sikur aftësitë e tua nuk po shfrytëzohen plotësisht në vendin e punës. Sigurohu që t’ua bësh të ditur punëdhënësve se është kështu. Mos ki frikë të tregosh aftësitë e tua sot dhe të tregosh se je më i vlefshëm nga sa mund të mendojnë të tjerët.

Akrepi

Ngjarjet në punë janë natyrshëm në favorin tuaj. Për shkak të kësaj, ju keni mundësi të përfitoni shumë. Nëse keni nevojë për një punë të re, kjo është një kohë e mirë për t’u prezantuar virtualisht me punëdhënësit potencialë. Përshtypja që do të lini do të jetë e mirë.

Shigjetari

Vuani nga zhgënjimi që lidhet me punën, pasi të gjithë të tjerët duket se marrin të gjitha lavdërimet dhe vëmendjen, ndërsa në të vërtetë jeni ju që bëni të gjithë punën. Mundohuni të përqendroheni më shumë në atë që po bëni ju në vend të asaj që po bëjnë të gjithë të tjerët.

Bricjapi

Çdo rrezik që merrni në lidhje me punën me siguri do të shpërblehet. Je në një pozicion me pushtet të madh dhe vetëbesimi yt është i lartë. Mos e lejo që ky avantazh i mrekullueshëm të shkojë dëm. Ki besim te vetja dhe të tjerët do të kenë besim te ti.

Ujori

Njerëzit me të cilët punoni ose për të cilët mund të sillen si miqtë tuaj sot, mund të mos jenë aspak miqtë tuaj. Mbani mend se ata kanë motive egoiste. Ata nuk janë në këtë lojë për të përmirësuar karrierën tuaj. Ata janë në të për të përmirësuar të tyren. Vazhdoni me kujdes.

Peshqit

Kjo është një nga ato ditë kur nuk ka rëndësi se çfarë dini, por kë njihni. Jini të vetëdijshëm se lidhjet me njerëzit e tjerë janë asetet tuaja më të vlefshme sot. Mbajeni librin tuaj të telefonit afër. Bëni telefonata kur të keni nevojë./bw