“Nuk e dua kurrë një fëmijë si ty! / Plas keq mes Eglës dhe Françeska Muratit: Është e turpshme!

Françeska Murati ka debatuar ashpër me Egla Cenon, pasi aktorja i tha modeles se më mirë mos të bëhet nënë kurrë sesa të ketë një fëmijë si ajo.

“Është e turpshme Egla. Ti nuk din se çfarë nxjerr nga goja jote”- i tha banorja e “BBVIP”.

“Larg qoftë që nuk e kam një fëmijë si ajo, shyqyr që s’ma dha Zoti”, u shpreh aktorja duke treguar se nëse do të kishte një fëmijë si Françeska do ta çonte te murgeshat për ta edukuar.

Pjesë nga debati

Françeska: Më kthehesh mua dhe më thua më mirë mos të kem fëmijë sesa të kem një fëmijë si ty Egla: Më the ti do ta kesh për nderë të kesh një fëmijë si mua, të thashë të kisha një fëmijë si ti larg qoftë, do të kisha çuar te murgeshat

Françeska: Më mirë të jem pa fëmijë sesa një fëmijë si ty

Egla: Po po nuk e dua kurrë një fëmijë si ty

Françeska: Është e turpshme Egla. Ti nuk din se çfarë nxjerr nga goja jote

Egla: Jo jo. Largë qoftë që nuk e kam një fëmijë si ajo, shyqyr që s’ma dha Zoti. Po ta kisha pasur do ta kisha çuar te murgeshat për edukim kaq

Françeska: Bravo