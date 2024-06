Nuk dëshiron të ketë fëmijë në moshën 32-vjeçare, Miley Cyrus zbulon arsyen

Këngëtarja e njohur Miley Cyrus nuk e ka të qartë nëse dëshiron të bëhet nënë apo jo.

31-vjeçarja gjatë një interviste të zhvilluar së fundmi për “W Magazinë”, tregoi se akoma nuk e di nëse dëshiron të këtë fëmijë apo jo sepse ndihet sikur fansat janë si fëmijët e saj.

“Jam 31 vjeçe dhe ende nuk e di nëse dua fëmijë apo jo. Ndihem sikur fansat janë fëmijët e mi në njëfarë mënyre. Kam dëgjuar edhe Dolly-n të thotë të njëjtën gjë, sepse nuk kishte fëmijë”– tha ajo.

5 vite më parë Miley ka shprehur të njëjtën gjë, duke treguar nuk dëhsiron të bëhet mami sepse fillimisht dëshiron që të luftojë kundër mendimeve dhe paragjykimeve se gratë duhet vetëm që të popullojnë planetin.

“Presin nga ne që të popullojmë planetin dhe kur nuk e kemi në plan ta bëjmë apo qëllim na paragjykojnë. Nëse nuk do të bësh fëmijë, njerëzit ndiejnë keqardhje për ty, sikur je e pashpirt. Pse na kanë mësuar që dashuria do të thotë të vendosësh veten në vend të dytë? Nëse e do veten, atëherë e vë në vend të pare”– tha ajo kohë më parë.