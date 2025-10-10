Nga Tirana në Miami: Stilistja tregon për modelet shqiptare me të cilat ka punuar deri tani
Një nga stilistet më të njohura shqiptare, Ema Koja Savahl, e cila ka punuar me disa nga emrat më të mëdhenj të Hollivudit, si Jennifer Lopez dhe Paris Hilton, ka dhënë një intervistë për BORDO, ku ndan pervojat e saj në Miami dhe bashkëpunimet me figura të njohura.
Ema përmend se marrëdhëniet e saj me VIP-at shqiptarë janë të forta.
Ajo ka stiluar Luana Vjollcën, një nga personazhet më të njohura në Shqipëri, dhe tregon për një ngjarje të veçantë kur Luana mori pjesë në Art Basel në Miami. Ajo e përshkruan Luanën si një “figura fantastike” dhe sjell tërheqjen e saj ndaj shijes dhe karakterit të Miami-t. Ema thekson se Luana është një person me shumë konfidencë dhe se bashkëpunimi i tyre ka qenë frytdhënës, duke sjellë komente pozitive nga të dyja palët.
Në bisedë, Ema gjithashtu flet për preferencat e saj për modelet shqiptare, duke veçuar Tika Canajn, e cila ka treguar një elegancë të veçantë dhe është një influencuese e njohur.
Ajo shpreh kënaqësinë për bashkëpunimin me Tika-n dhe thekson se kanë ndarë momente të paharrueshme gjatë hapjes së ekspozitave të saj.
Ema Koja Savahl vazhdon të jetë një figurë kyçe në stilin e jetesës dhe modës, duke kombinuar talentin e saj me përkushtimin për të promovuar artistët dhe modelet shqiptare në skenën ndërkombëtare.
Ema Koja Savahl vazhdon të jetë një figurë kyçe në stilin e jetesës dhe modës, duke kombinuar talentin e saj me përkushtimin për të promovuar artistët dhe modelet shqiptare në skenën ndërkombëtare. Ajo paraqet jo vetëm një shembull suksesi për shqiptaret, por edhe një frymëzim për të rinjtë që duan të ndjekin një karrierë në botën e modës.