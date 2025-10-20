“Nëse gruaja e fal tradhëtinë një herë, ajo do të përsëritet disa herë”, Kiara Tito tregon nëse do ta toleronte një gjë të tillë
Në emisionin “Goca dhe Gra”, ku Rozana Radi është një nga bashkëdrejtueset përkrah Kiara Titos dhe moderatoreve të tjera, tema e mbrëmjes ishte një ndër më të diskutuarat: çfarë do të bënit nëse burri juaj do t’ju tradhtonte?
Pa asnjë hezitim, Rozana u shpreh prerazi: “Do t’i linim të gjithë”.
Moderatorja theksoi se askush nuk mund ta dijë çfarë ndodh pas shpine: “Ne s’e dimë kurrë çfarë na kanë bërë pas krahëve”.
Në panel ishte e pranishme edhe Kiara Tito, e cila u pyet nëse do ta falte tradhtinë. Ajo u tregua e matur në përgjigje, duke thënë: “Nuk e di si do të reagoja, sepse nuk e kam provuar ndjesinë. Në lidhje dhe në martesë jam shumë më strikte sesa në raportet shoqërore”.
“Si bricjap që jam, e kam si në skaletë marrëdhënien me burrin, dua të më respektosh dhe të të respektoj”.
Kjo për mua është mungesë e madhe respekti. Nuk më ka ndodhur, ndaj s’mund të jap një përgjigje të prerë nëse do ta toleroja.
Në këtë moment, Rozana iu drejtua me një pyetje të drejtpërdrejtë: “Po nëse do ta falje, cila do të ishte arsyeja?”.
Ndërsa disa prej të pranishmeve menduan se arsyeja mund të ishte dashuria ose fëmijët, Rozana mbajti një qëndrim të fortë: “Nuk ka dashuri aty ku ka tradhti. Nëse një tradhti ndodh një herë, do të ndodhë sërish. Dhe në atë shtëpi nuk ke më një partner, por thjesht një udhëtar”.