"Në një marrdhënie nuk mjafton vetëm ndjenja..."/ Limi dhe Alba sqarojnë marrdhënien e tyre

Alba dhe Limi janë përballur për herë të parë publikisht që pas daljes së tyre nga Ferma Vip, ku më pas erdhi dhe ndarja dhe ata i dhanë fund historisë së tyre të dashurisë të krijuar brenda në Fermë.

Në natën e Finales së Madhe, në studion e Ferma Vip, aty ku tashmë ndohen të gjithë të eliminuarit dhe në pritje të fituesit, Alba dhe Limi zbuluan të vërtetat e tyre para publikut të gjërë.

Ata konfirmuan se nuk janë më bashkë.

Alba: A jam penduar për atë që ka ndodhur? Sigurisht që jo. Sigurisht që nuk jam e lumtur, por jeta vazhdon përpara. Paravarësisht zhgënjimeve të mëdha, njerëzit nuk duhet të humbasin dëshirën për të jetuar, dhe mos nënvlerësojnë njerëzit e ardhshëm që vijnë në jetë. Historia ka dëshmuar dhe vazhdon të dëshmojë, që në një marrdhënie nuk mjafton vetëm ndjenja, por janë dhe respekti, besnikëria, përkrahja.

Limi: Ajo që dua të them është se çdo gjë ndodh për një arsye. Një person që e takon njëherë, e takon dhe për herë të dytë. Për mua do të jetë rrugëtim i paharrueshëm. Faleminderit të gjithëve për gjithçka.| Dua tu them të gjithë fermerëve jeni shumë të mirë, dhe do shihemi në projektet e radhës.

Luana: Në lidhje me Albën?

Limi: Se di, gjërat mbeten.

Luana: Keni kontakt?

Limi: Kemi kontakt normal. Unë kam fansa publikun tim.

Luana: Por krjijuat një histori dashurie, kishte dhe fansa që ju donin bashkë.

Limi: Rëndësi ka çfarë duam ne.

Luana: Ju nuk jeni më me njëri-tjetrin.

Limi: Unë i du të gjithë njerëzit, por në fund zgjedh veten.

Alaba: Shumë mirë bën.