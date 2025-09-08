LEXO PA REKLAMA!

“Në muaj…”/ Ish-banorja e BBV 4 zbulon sa lekë fiton nga “Instagram”

Lajmifundit / 8 Shtator 2025, 12:34
Showbiz

“Në muaj…”/ Ish-banorja e BBV 4 zbulon sa lekë

Ish-banorja e edicionit të katërt të “Big Brother VIP”, Rizarta Hoxha, ishte e ftuara e parë e këtij sezoni të emisionit “Wake Up”. Influencuesja e njohur foli për projektet e saj televizive si dhe për jetën e saj personale.

Moderatorët e pyetën Rizartën edhe në lidhje me fitimet që ajo merr nga puna e saj si influencuese, nga postimet në rrjetin social “Instagram”.

Hoxha u shpreh se ‘ka aq fitime sa e ka punë të plotë dhe gjithë energjinë e saj e shfrytëzon aty”.

Pjesë nga intervista:

Ti je influencuese dhe e shfrytëzon “Instagram”-in tënd

Patjetër, është puna ime

Ke shumë fitime nga kjo gjë?

Po, aq fitime sa e kam punë të plotë dhe gjithë energjinë time e investoj këtu

Ke një shifër që mund t’a ndash me ne, sa mund të fitojë një influencere si ti me aq ndjekës që ka, në muaj?

Minimalisht 4 mijë euro në muaj, pastaj varet sa aktive është.

 

