“Në muaj…”/ Ish-banorja e BBV 4 zbulon sa lekë fiton nga “Instagram”
Ish-banorja e edicionit të katërt të “Big Brother VIP”, Rizarta Hoxha, ishte e ftuara e parë e këtij sezoni të emisionit “Wake Up”. Influencuesja e njohur foli për projektet e saj televizive si dhe për jetën e saj personale.
Moderatorët e pyetën Rizartën edhe në lidhje me fitimet që ajo merr nga puna e saj si influencuese, nga postimet në rrjetin social “Instagram”.
Hoxha u shpreh se ‘ka aq fitime sa e ka punë të plotë dhe gjithë energjinë e saj e shfrytëzon aty”.
Pjesë nga intervista:
Ti je influencuese dhe e shfrytëzon “Instagram”-in tënd
Patjetër, është puna ime
Ke shumë fitime nga kjo gjë?
Po, aq fitime sa e kam punë të plotë dhe gjithë energjinë time e investoj këtu
Ke një shifër që mund t’a ndash me ne, sa mund të fitojë një influencere si ti me aq ndjekës që ka, në muaj?
Minimalisht 4 mijë euro në muaj, pastaj varet sa aktive është.