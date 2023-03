Çmimi i madh ka rënë në 48 mijë euro, Vëllai i Madh ka një lajm për banorët

Pak para se të përfundonte spektakli i së shtunës së “Big Brother VIP2”, Arbana Osmani u tha banorëve që do të realizojnë provën siameze. Fillimisht atyre u tha se çifti që do fitonte, do të kishte një avantazh në lojë.

Por kur banorët u ndanë në çifte në mënyrë rastësore, u duk se ato nuk ishin dhe aq shumë dakord me këtë avantazh.

Për këtë arsye Vëllai i Madh mori një tjetër vendim, duke u thënë se nëse do e çonin deri në fund këtë sfidë, do i shtohej 20 mijë euro çmimit të madh.

Madje moderatorja e dashur për publikun u komunikoi banorëve se çmimi i madh prej 100 mijë euro kishte rënë në 48 mijë euro. Arbana u tha gjithashtu banorëve se do të qëndronin ashtu deri të martën.

Por mesa duket Vëllai i Madh ka parë se banorët janë përkushtuar shumë për këtë provë dhe ka vendosur që t’i lërë të lirë që sot.

Në shtëpinë e BB VIP ka hyrë një zarf i bardhë, ku thuhet se ata ia arritën qëllimit që të shtonin 20 mijë euroshin.

“Banorë, Vëllai i Madh vlerëson impenjimin tuaj për provën siameze dhe vështirësinë e kësaj prove. Dhe për këtë arsye konsideron të realizuar me sukses që sot.

Nga ky moment mund t’i hiqni bluzat. Urime, sapo i shtuat 20 mijë euro çmimit të madh”, shkruhej në zarfin e bardhë.