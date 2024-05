"Mëngjese si ky!", Diola Dosti zbulon surprizën romantike të partnerit biznesmen

Diola Dosti është zgjuar sot me një surprizë mjaft romantike nga partneri i saj. Ajo ka publikuar në InstaStory një buqetë me lule për të cilën falenderon Erolld Belegun.

“Mëngjese si ky. Faleminderit Erolld Belegu”, shkruan nutricionistja. Postimi është rishpërndarë gjithashtu edhe nga biznesmeni i cili e ka shoqëruar me këngën e Montell Jordan, “This is how we do it” (kështu e bëjmë ne).

Historia e dashurisë mes Diola Dostit dhe biznesmenit kosovar Erolld Belegu erdhi e papritur për publikun, por duket se njësoj surprizues ka qenë edhe për vetë çiftin. Historia e tyre ka nisur vetëm pak muaj më parë dhe lidhja ka avanucuar me hapa të shpejt.