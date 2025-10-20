"Më ndaluan, kisha një bluzë goxha të hapur" Xheneta tregon si i shpëtoi arrestimit: Nuk e dija që Dubai kishte një...
Xheneta Fetahu, e cila është pjesë e panelit në “Trotuar” në “E Diell”, ka treguar një ditë më parë se si i shpëtoi arrestimit në Dubai.
Teksa tema e ditës ishte për veshjet, a ruhet kodi i veshjes në institucione të ndryshme, Xheneta rrëfeu një histori personale kur ishte në Dubai.
“Nuk e kam ditur që në Dubai kishte një kod veshje. Kam qenë me xhinse dhe një bluzë me shpinë goxha të hapur se ishte vapë. E më rastisi që më ndalën në rrugë dhe më thanë që nuk mund të dalësh kështu”, tha Fetahu.
E pyetur nga moderatorja, se ‘çfarë bëre ti në atë moment?’, Xheneta u përgjigj menjëherë:“Unë u futa në dyqan dhe bleva një xhaketë dhe e vesha”.
Kujtojmë se të shtunën, Fetahu, ishte e ftuar në emisionin “S’e Luan Topi”, ku ka bërë një rrëfim emocional për jetën e saj private, ku u ndal edhe te raporti i saj me fituesin e “Big Brother VIP 4”, Gjesti.